У водогін Бортничів потрапили каналізаційні стоки - СЕС

У водогін мікрорайону Бортничів потрапили каналізаційні стоки, через що показники води на мікробне число і бактерії кишкової палички були вищими за норму в 7-9 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в МОЗ начальник Головного управління Держсанепідемслужби у м. Києві, головний санітарний лікар м. Києва Олег Рубан.

«Що стосується лабораторних досліджень, які ми відбирали 9 січня, то в усіх пробах було виявлено відхилення мікробного числа і бактерії кишкової палички. Це вказує на забруднення води свіжим фекальним забрудненням, тобто до водогону потрапила стічна вода. Місце потрапляння ми сьогодні з’ясовуємо», - заявив головний санлікар.

За його словами, ймовірно, що місце потрапляння каналізації до водогону розташовано на вул. Леніна, поблизу будинку №5, біля свердловини №50, де в святкові дні був прорив каналізації. На сьогодні припинено роботу артезіанської свердловини і проводиться її повна дезінфекція. З суботи, 10 січня також проводиться повна дезінфекція водогону та решти артезіанських свердловин мікрорайону.

Порив трапився, на думку експертів, в період з 1 по 5 січня.

Перші потерпілі з симптомами кишкової інфекції були зареєстровані 4-січня, але це були поодинокі випадки, запевнила начальник Управління з організації охорони материнства, дитинства та санаторного лікування Департаменту охорони здоров’я КМДА Олена Шевченко. За її словами, спалах хвороби розпочався 9 січня, коли за один день було госпіталізовано з однаковими симптомами зразу 6 мешканців мікрорайону Бортничі. Одразу після цього розпочались дослідження СЕС.

Як повідомив Рубан, одночасно було отримано інформацію про прорив каналізації в мікрорайоні та стало відомо про скарги в ЖЕК мешканців будинків про неякісну питну воду в водогоні. Але ЖЕК своєчасно не зреагував на скарги.

За його словами, ситуація з захворюваністю пішла на спад: «На сьогоднішній день ми ще реєструємо епідемічний «хвіст» даного захворювання. Ми ще будемо реєструвати це 7 діб – це інкубаційний період при кишкових інфекціях. Даний спад пішов і сьогодні констатуємо: якщо в п’ятницю було 16 випадків захворілих на вечір, потім 15, 20, вчора було – 11, сьогодні зареєстровано 7».

Рубан зауважив, що наразі з’ясовується, кому належить каналізація, на які стався порив: «Це питання ставимо і водоканалу, і комунальним службам. І це вже знаходиться на контролі самого голови КМДА щодо впорядкування системи водозабезпечення і водовідведення в мікрорайоні Бортничі».

За інформацією Шевченко, наразі на стаціонарному лікуванні у медустановах перебуває 37 дітей та 5 дорослих, які є мешканцями мікрорайону Бортничі. Загалом з моменту спалаху захворювання до медиків звернулось 78 осіб з симптомами кишкової інфекції.

Як повідомляв УНІАН, у КМДА заявляють, що система водопостачання Верхніх Бортничів є локальною і не пов’язана із системою централізованого водопостачання столиці. До неї включено три свердловини та 4 км розподільчих водопровідних мереж. «Система забезпечує постачання води для більш як 8 тис. споживачів, які наразилися б на небезпеку інфікування в разі відсутності негайних профілактичних заходів», - зазначають в мерії.

Станом на вчора виконано профілактичну промивку та додаткове хлорування артезіанських свердловин і водопровідних мереж в мікрорайоні Бортничі. На період проведення профілактичних заходів рекомендовано не користуватися водою для питних потреб, приготування їжі, миття посуду та купання. Допоки триватиме обробка води, організовано постійне підвезення та роздачу питної води за допомогою автоцистерн ПАТ «АК «Київводоканал».