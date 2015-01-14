Рівненщина: через отруєння чадним газом госпіталізували 6 осіб, серед них 4 дітей
09:01, 14 січня 2015Новини регіонів
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У Рівненській області через отруєння чадним газом госпіталізовано 6 осіб, з них 4 дітей
Фото: УНИАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«У м. Березне о 3-й год. 14 січня у квартирі на другому поверсі двохповерхового житлового будинку від отруєння чадним газом постраждало 6 осіб, із них 4 дітй (2005, 2007, 2009 та 2014 р.н.)», - йдеться у повідомленні.
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Постраждалих у тяжкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні, поінформували в ДСНС.
Попередня причина - порушення правил експлуатації газового обладнання.
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