Державі повернуто майно санаторію ім. Пирогова

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, постановою Вищого господарського суду України задоволена касаційна скарга прокуратури області та скасована постанова апеляційної інстанції.

У прес-службі пояснили, що рішенням апеляційного суду в березні 2014 прокуратурі Суворовського району Одеси було відмовлено в задоволенні позову, який був заявлений на користь держави в особі Фонду держмайна України до приватного підприємства і ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

«Зокрема, прокуратура вимагала визнати за державою право власності на нежитлові будівлі з устаткуванням (автобаза), які належать санаторію ім. Пирогова, загальною площею більш як 1,5 тис. кв. м. Крім того, витребувати це майно з чужого незаконного володіння шляхом виселення підприємства. Загальна сума позову становить більш як 14,5 млн. грн», - відзначили в прокуратурі.

Таким чином, рішення суду першої інстанції про задоволення позову прокуратури Вищий господарський суд залишив в силі.