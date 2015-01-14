У Бортничах продовжують промивати та хлорувати артезіанські свердловини

Для виявлення джерела забруднення води у свердловині мікрорайону Бортничі залучено державну науково-дослідну організацію, повідомляють у ПАТ «Київводоканал».

Як зазначається в повідомленні прес-служби компанії, за результатами аналізу проб, відібраних Центральною лабораторією з контролю якості питної води Київводоканалу з трьох артезіанських свердловин №№17, 18 та 50, які забезпечують водою мікрорайон Бортничі, у свердловині №50 було виявлено відхилення за мікробіологічними показниками. Відхилення спостерігається також і у пробах, відібраних після промивки та хлорування свердловин і мереж.

Для виявлення причин та середовища забруднення необхідно провести детальне обстеження у свердловині. З цією метою ПАТ «АК «Київводоканал» залучає незалежну науково-дослідну організацію – ДП «Українська геологічна компанія», оскільки товариство є експлуатуючим підприємством та не має можливості проводити науково-вишукувальну діяльність.

Попередньо обстеження заплановано на 17-18 січня 2014 року.

Крім того, Київводоканал інформує, що продовжує промивку і хлорування зазначених свердловин та мереж житлового масиву.

Київводоканал звертається до мешканців мікрорайону Бортничі з проханням регулярно зливати воду з кранів, оскільки лише таким чином можливо ефективну здійснити промивку та знезараження внутрішньобудинкової мережі. Товариство запевняє, що вода, випущена з кранів помешкань під час періоду проведення необхідних профілактичних заходів, не буде обліковуватися.