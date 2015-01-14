В Одесі викрита лікар СЕС в одержанні хабара
09:33, 14 січня 2015Новини регіонів
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Підозрювана вимагала і одержала 6 тис. грн від представника ТОВ за безперешкодну і прискорену видачу санітарно-гігієнічних висновків на імпортну продукцію
Фото: УНІАН
В Одесі сьогодні викрита лікар Головного управління Держсанепідслужби на водному транспорті, яка одержала хабар 6 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратурою спільно з органами міліції 13 січня викрита лікар із загальної гігієні сектора адміністративних послуг вищеназваного управління.
Встановлено, що підозрювана вимагала і одержала 6 тис. грн від представника ТОВ за безперешкодну і прискорену видачу санітарно-гігієнічних висновків на імпортну продукцію (столові вироби).
Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює прокуратура області. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (хабар).
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