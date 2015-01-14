В Одеській ОДА заявляють, що меддопомога переселенцям-інвалідам надається постійно

В Одеській обласній державній адміністрації заявляють, що переселенцям - інвалідам із зони АТО регулярно надається медична допомога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила заступник начальника управління охорони здоров'я ОДА Ганна Луньова, коментуючи заяву інвалідів, які проживають на базі «Сперанца» (смт Сергіївка Білгород-Дністровського району),і які заявили сьогодні, що їхні права порушуються.

«Медичне обслуговування всіх інвалідів здійснюється щодня. Це видно з моніторингу. Ми бачимо, куди доставлені ці люди і хто їм надавав медичну допомогу», - заявила Луньова.

За її словами, на сьогоднішній день в Білгород-Дністровській міській лікарні перебуває 6 дорослих і 8 дітей з числа переселенців.

«Меддопомога надається належним чином», - заявила заступник начальника управління.

За її даними, станом на 1 січня 2015 року в Сергіївку було здійснено 9 виїздів бригад швидкої медичної допомоги.

Чиновник стверджує, що всі інваліди були оглянуті, виявлені хронічні хворі та при необхідності їх доставили до районних лікарень. Зараз створено реєстр інвалідів Одеської області, до якого також внесені переселенці-інваліди. Луньова стверджує, що в майбутньому переселенці одержуватимуть ліки «за державною програмою».

В даний час значною мірою медичними препаратами інвалідів-переселенців забезпечують волонтери і добродійні фонди.

«За останні півроку у переселенців з Донбасу народилося більш як 100 дітей. Всі вони одержали належну медичну допомогу», - відзначила Луньова.

Як повідомляв УНІАН, інваліди, які прибули в Одеський регіон із зони проведення АТО і які проживають зараз в оздоровчому комплексі «Сперанца», заявили про порушення своїх прав і намір почати голодовку. Підписи під відповідним листом до президента України Петра Порошенка поставили більш як 160 чоловік. Директор «Сперанца» Валерій Супруненко заявив, що на сьогоднішній день у санаторія борги в сумі 7 млн. грн.