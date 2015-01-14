У Дніпропетровську інспектор намагався продати 3 тис. пігулок «Фенозепаму»

У Дніпропетровську співробітники управління внутрішньої безпеки ГУ МВС в області затримали інспектора патрульної служби, молодшого сержанта міліції, який намагався продати 3 тис. пігулок психотропної речовини «Фенозепам» за 3 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, інспектора затримали 13 січня. Під час обшуку у міліціонера також було вилучено речовину, схожу на марихуану.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Він звільнений з органів внутрішніх справ. Вилучене направлено на експертизу.

Прокуратурою області ведеться досудове слідство в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 4-х до 8 років.