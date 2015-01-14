У Києві знижуються показники захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві в порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зменшилась на 6,7%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління Держсанепідслужби в Києві, з 5 до 11 січня на грип та ГРВІ у столиці захворіло 10 тис. 538 осіб, з них 6 тис. 427 (61%) - діти віком до 17 років.

Показник на 10 тисяч населення склав 37,4, що нижче епідемічного порогу даного тижня (епідпоріг 138,8) на 73,1%.

У цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ у Києві відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, запевняють в СЕС.

Протягом звітного тижня найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком до 4 років, їхня кількість у віковому розподілі становить 56,4%. За цей час госпіталізовано 34 особи, з них 30 (88,2%) - діти до 17 років.

За два тижні 2015 року летальних випадків серед хворих на грип у столиці не зареєстровано, йдеться в повідомленні.