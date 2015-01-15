Львівщина: малі діти потрапили до реанімації з отруєнням чадним газом

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, подія сталася 14 січня о 20:40 в квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Володимира Великого. Чадним газом отруїлося двоє дітей віком 5 та 8 років.

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Постраждалих госпіталізовано до реанімаційного відділення Дрогобицької міської дитячої лікарні. Тимчасово припинено подачу газу до квартири. Причини події з’ясовуються.