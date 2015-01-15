Львівщина: малі діти потрапили до реанімації з отруєнням чадним газом
10:28, 15 січня 2015Новини регіонів
141
У місті Бориславі на Львівщині в житловій багатоповерхівці чадним газом отруїлися двоє малолітніх дітей
Постраждалих госпіталізовано до реанімаційного відділення Дрогобицької міської дитячої лікарні
Фото: УНИАН
Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, подія сталася 14 січня о 20:40 в квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Володимира Великого. Чадним газом отруїлося двоє дітей віком 5 та 8 років.
Читайте такожРівненщина: через отруєння чадним газом госпіталізували 6 осіб, серед них 4 дітей
Постраждалих госпіталізовано до реанімаційного відділення Дрогобицької міської дитячої лікарні. Тимчасово припинено подачу газу до квартири. Причини події з’ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter