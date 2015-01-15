У Черкаській області у минулому році медики пролікували 377 учасників АТО

У лікарнях Черкаської області у минулому році медики пролікували 377 учасників антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі департаменту охорони здоров’я Черкаської ОДА, протягом минулого року у закладах охорони здоров’я області зареєстровано 515 звернення за медичною допомогою учасників АТО. В умовах лікувально-профілактичних закладів області отримали стаціонарне лікування – 377 осіб, із них продовжують лікування 67 осіб.

За інформацією лікарень області, медичної реабілітації потребують 270 військовослужбовців, у тому числі 1 – протезування.

Крім того, в умовах Центру реабілітації учасників антитерористичної операції, який функціонує на базі Черкаського обласного госпіталю для інвалідів війни, минулого року отримали медичну реабілітацію 101 учасник антитерористичної операції, з яких 28 - продовжують лікування.

Як зазначив директор департаменту охорони здоров’я Черкаської ОДА Анатолій Ситник, всім учасникам АТО медична допомога у лікарнях надається своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.