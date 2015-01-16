На гостру кишкову інфекцію захворіли вже 128 мешканців столичного мікрорайону Бортничі

Станом на вечір 15 січня 2015 року за медичною допомогою звернулось 128 мешканців мікрорайону Бортничі в Києві, у яких виявлено гостру кишкову інфекцію (ГКІ). З них 104 дитини.

Про це йдеться в оперативній інформації Державної Санітарно-епідеміологічної служби України про ситуацію щодо групового захворювання на гостру кишкову інфекцію серед мешканців Бортничів.

Також повідомляється, що після надання медичної допомоги виписано з лікувальних закладів та передано під нагляд дільничних лікарів за місцем проживання 24 особи, у т.ч. 20 дітей.

З метою запобігання формування стійких хронічних випадків інфекційних захворювань працівниками санепідслужби в ході обстеження вогнищ ГКІ всім контактним особам було рекомендовано при появі перших клінічних ознак хвороби негайно звертатись за медичною допомогою. Як результат, за останні 2 доби більш як 20 мешканців мікрорайону Верхні Бортничі звернулось до лікувальних закладів. У вогнищах ГКІ продовжується проведення медичного нагляду за 212 контактними особами.

Держсанепідслужбою України надано пропозиції до Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо проведення додаткових протиепідемічних заходів, зокрема вакцинації проти вірусного гепатиту А особам з груп ризику, а також щодо вирішення питання забезпечення осередків захворювань дезінфікуючими засобами.

Як повідомляв УНІАН, станом на 13 січня (з моменту спалаху захворювання) до медиків звернулось 78 осіб з симптомами кишкової інфекції.

За даними КМДА, з 6 січня по 12 січня було госпіталізовано 49 осіб з захворюванням на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 40 дітей та 9 дорослих з числа мешканців мікрорайону Бортничі. 13 січня на стаціонарному лікуванні у медустановах перебувало 37 дітей та 5 дорослих, які є мешканцями мікрорайону Бортничі.

Довідка УНІАН. Головний санітарний лікар м. Києва Олег Рубан 13 січня повідомив, що у водогін мікрорайону Бортничів потрапили каналізаційні стоки, через що показники води на мікробне число і бактерії кишкової палички були вищими за норму в 7-9 разів.

За його словами, ймовірно, що місце потрапляння каналізації до водогону, розташованого на вул. Леніна, поблизу будинку №5, біля свердловини №50, де в святкові дні був прорив каналізації. На сьогодні припинено роботу артезіанської свердловини, проводиться її повна дезінфекція. З суботи, 10 січня, також проводиться повна дезінфекція водогону та решти артезіанських свердловин мікрорайону.

Порив трапився, на думку експертів, в період з 1 по 5 січня.

Перші потерпілі з симптомами кишкової інфекції були зареєстровані 4 січня, але це були поодинокі випадки. Спалах хвороби розпочався 9 січня, коли за один день було госпіталізовано з однаковими симптомами одразу 6 мешканців мікрорайону Бортничі.