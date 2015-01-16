У Сумах донори НВО ім. Фрунзе торік безкоштовно здали майже тонну крові
У Сумах у 2014 році в науково-виробничому об’єднанні імені М.В. Фрунзе було проведено 24 забори крові, під час яких донори - працівники підприємства зробили 2 тисячі 400 кроводач, а в підсумку ними було здано близько 1 тонни крові та більше 300 літрів плазми
Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Сумської обласної ради.
Згідно із повідомленням, аби отримати допомогу, торік до банку крові НВО ім. Фрунзе звернулося 165 людей. У більшості випадків необхідні препарати були адресовані онкохворим дорослим і дітям. Крім цього, не залишилися без уваги й потреби породіль, адже, за словами голови Товариства Червоного Хреста Сумського НВО ім. Фрунзе Раїси Волжиної, нині кожні треті, а інколи й кожні другі пологи не обходяться без вливання плазми і крові.
«Уся ця допомога надана безкоштовно, але якщо її трансформувати в грошовий еквівалент, то вийде більше 200 тис. грн», – зазначила Волжина.
За її інформацією, щороку на забори крові приходять в середньому по 800 фрунзенців, а в поточному році на підприємстві заплановано провести 24 дні донора – по шість щокварталу.