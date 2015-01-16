У Сумах донори НВО ім. Фрунзе торік безкоштовно здали майже тонну крові

16:10, 16 січня 2015
Новини регіонів
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 У Сумах у 2014 році в науково-виробничому об’єднанні імені М.В. Фрунзе було проведено 24 забори крові, під час яких донори - працівники підприємства зробили 2 тисячі 400 кроводач, а в підсумку ними було здано близько 1 тонни крові та більше 300 літрів плазми

В Донорском центре приема крови при Киевской клинической больнице № 1 / Фото: УНИАН

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Сумської обласної ради.

Згідно із повідомленням, аби отримати допомогу, торік до банку крові НВО ім. Фрунзе звернулося 165 людей. У більшості випадків необхідні препарати були адресовані онкохворим дорослим і дітям. Крім цього, не залишилися без уваги й потреби породіль, адже, за словами голови Товариства Червоного Хреста Сумського НВО ім. Фрунзе Раїси Волжиної, нині кожні треті, а інколи й кожні другі пологи не обходяться без вливання плазми і крові.

«Уся ця допомога надана безкоштовно, але якщо її трансформувати в грошовий еквівалент, то вийде більше 200 тис. грн», – зазначила Волжина.

За її інформацією, щороку на забори крові приходять в середньому по 800 фрунзенців, а в поточному році на підприємстві заплановано провести 24 дні донора – по шість щокварталу.

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