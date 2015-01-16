У Сумах донори НВО ім. Фрунзе торік безкоштовно здали майже тонну крові

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Сумської обласної ради.

Згідно із повідомленням, аби отримати допомогу, торік до банку крові НВО ім. Фрунзе звернулося 165 людей. У більшості випадків необхідні препарати були адресовані онкохворим дорослим і дітям. Крім цього, не залишилися без уваги й потреби породіль, адже, за словами голови Товариства Червоного Хреста Сумського НВО ім. Фрунзе Раїси Волжиної, нині кожні треті, а інколи й кожні другі пологи не обходяться без вливання плазми і крові.

«Уся ця допомога надана безкоштовно, але якщо її трансформувати в грошовий еквівалент, то вийде більше 200 тис. грн», – зазначила Волжина.

За її інформацією, щороку на забори крові приходять в середньому по 800 фрунзенців, а в поточному році на підприємстві заплановано провести 24 дні донора – по шість щокварталу.