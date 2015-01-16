В Черкаській області перебувають майже 11,7 тис. вимушених переселенців

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управлінні ДСНС у Черкаській області, серед цих переселенців – 2289 родин та 2130 дітей. Так, на Черкащині на сьогодні проживають 276 осіб з Криму та 11384 особи із зони проведення АТО.

В той же час, до звільнених від терористів міст східних областей України та до інших регіонів станом на п’ятницю, 16 січня, виїхало 2276 вимушених переселенців.

За даними обласного контактного центру, у Черкаській області для розміщення переселенців підготовлено 4 об`єкта, у яких можливо розмістити 12 осіб. В наявності також є резерв на 82 місця.