У Кременчуці 7-річний хлопчик зірвався з 11-метрової висоти на тренуванні з альпінізму

Сьогодні в Кременчуці Полтавської області помер семирічний хлопчик, який зірвався з 11-метрової висоти на тренуванні з альпінізму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськвідділу міліції.

За їхніми даними, вчора до дитячої лікарні була госпіталізована дитина, яка впала з 11 метрів висоти альпійської гірки. Дитині 7 років і на тренування до критого манежу стадіону «Політехнік» вона прийшла разом із батьком.

Дитина після падіння була госпіталізована в реанімацію дитячої міськлікарні з політравмою тіла. Медики боролися за її життя, проте врятувати не змогли.