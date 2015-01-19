У Кременчуці 7-річний хлопчик зірвався з 11-метрової висоти на тренуванні з альпінізму
09:07, 19 січня 2015Новини регіонів
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Дитина після падіння була госпіталізована в реанімацію дитячої міськлікарні з політравмою тіла
Фото: УНІАН
Сьогодні в Кременчуці Полтавської області помер семирічний хлопчик, який зірвався з 11-метрової висоти на тренуванні з альпінізму.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськвідділу міліції.
За їхніми даними, вчора до дитячої лікарні була госпіталізована дитина, яка впала з 11 метрів висоти альпійської гірки. Дитині 7 років і на тренування до критого манежу стадіону «Політехнік» вона прийшла разом із батьком.
Дитина після падіння була госпіталізована в реанімацію дитячої міськлікарні з політравмою тіла. Медики боролися за її життя, проте врятувати не змогли.
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