Влада Києва обіцяє забезпечити безплатним харчуванням школярів пільгових категорій

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що учні пільгових категорій 1-11 класів будуть забезпечені безплатним харчуванням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

"Київ знайшов кошти на фінансування харчування дітей пільгових категорій", – запевнила вона.

За словами Старостенко, згідно із розпорядженням міського голови, безкоштовне харчування в столичних навчальних закладах надаватиметься учням 1 - 11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, а також дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.