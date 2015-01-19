У лікарнях Сумщини отримали допомогу понад 220 військовослужбовців

За час проведення антитерористичної операції на сході України медичну допомогу в лікарнях Сумської області отримали 222 військовослужбовця.

Про це УНІАН повідомили в управлінні охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації.

130 військових пройшли лікування у стаціонарах, в тому числі 67 осіб, які отримали контузії і поранення.

Медичні працівники лікувально-профілактичних закладів області постійно надають військовим і необхідну гуманітарну допомогу. «Так, для 27-го Сумського реактивного артилерійського полку і батальйону територіальної самооборони «Суми» на зібрані кошти були закуплені медикаменти на загальну суму понад 50 тис. грн. Придбано і відправлено військовим теплий одяг, матраци, спальні мішки, ковдри та інші необхідні повсякденні речі», - зазначили в ОДА.