В Одесу доставили з Донецького аеропорту поранених «кіборгів»
09:34, 19 січня 2015Новини регіонів
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Прибуло близько 30 осіб, з яких 20 - «кіборги» (склад 93-ї механізованої бригади)
Прибуло 20 «кіборгів» / facebook.com/sergei.loiko
У Одесу доставили евакуйованих з Донецького аеропорту «кіборгів».
Як повідомили УНІАН волонтери, що займаються допомогою пораненим українським бійцям, поранених військовослужбовців доставили літаком до міжнародного аеропорту «Одеса». За даними волонтерів, прибуло близько 30 осіб, з яких 20 - «кіборги» (склад 93-ї механізованої бригади), 12 - лежачі. В даний час бійців розподіляють у відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.
Відзначається, що напередодні було анонсовано про необхідність великої кількості донорської крові, але, як запевнили на регіональній станції переливання крові, поки що такої необхідності немає.
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