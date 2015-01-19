В Одесу доставили з Донецького аеропорту поранених «кіборгів»

У Одесу доставили евакуйованих з Донецького аеропорту «кіборгів».

Як повідомили УНІАН волонтери, що займаються допомогою пораненим українським бійцям, поранених військовослужбовців доставили літаком до міжнародного аеропорту «Одеса». За даними волонтерів, прибуло близько 30 осіб, з яких 20 - «кіборги» (склад 93-ї механізованої бригади), 12 - лежачі. В даний час бійців розподіляють у відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

Відзначається, що напередодні було анонсовано про необхідність великої кількості донорської крові, але, як запевнили на регіональній станції переливання крові, поки що такої необхідності немає.