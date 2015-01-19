У Маріуполі з харчовим отруєнням госпіталізували 5 вихованців дитсадка

У Маріуполі Донецької області до інфекційного відділення міської лікарні №4 госпіталізовано 5 дітей віком від 2 до 3 років з ознаками харчового отруєння.

Встановлено, що усі діти є вихованцями одного з дошкільних закладів на території міста, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Маріуполя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.

На даний час для встановлення причин масового отруєння дітей представниками санітарної станції проведені відповідні заходи у дошкільному закладі. За результатами проведення експертизи буде визначено, що стало збудником хвороби, зазначили в прес-службі.

Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Маріуполя, йдеться в повідомленні.