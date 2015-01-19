Ситуація з видачею гуманітарної допомоги від Штабу Ахметова в Донецьку та містах-сателітах

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 19 січня, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує видачу продуктових наборів у шести містах-сателітах Донецька: Зугресі, Шахтарську, Харцизьку, Іловайську, Єнакієвому та Ясинуватій.

Як повідомлялося раніше, сьогодні робота пунктів видачі гуманітарної допомоги в Донецьку припинена у зв'язку із загостренням ситуації. Волонтери Гуманітарного штабу продовжують моніторити ситуацію, рішення про відновлення роботи буде прийнято сьогодні після 15:00.

Незважаючи на припинення роздачі продуктових і дитячих наборів 19 січня в Донецьку і деяких містах-сателітах, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова буде продовжувати поставляти і нарощувати обсяги допомоги для мирних жителів Донбасу.

Нагадаємо, що завдяки інтенсивним постачання гуманітарної допомоги в період з 11 по 17 січня, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова забезпечив достатній запас продуктів на пунктах видачі у Донецьку та у містах-сателітах, а також на складі стадіону «Донбас Арени».

Оперативну інформацію про відновлення видачі гуманітарної допомоги в Донецьку і дату відправлення чергового гуманітарного рейсу на Донбас можна дізнатися на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і за телефоном гарячої лінії 0 800 509 001.