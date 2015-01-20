Міністр охорони здоров'я Квіташвілі зустрівся з медиками Києва

Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі попросив міського голову Києва Віталія Кличка перейменувати столичну вулицю Кіквідзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час виступу перед медиками на зустрічі, присвяченій реформі медичної сфери столиці.

Зокрема, міністр охорони здоров'я говорив про те, що настав час, коли необхідно піти від минулого в системі медицини і запроваджувати зовсім нові підходи. І на це спрямована реформа.

Квіташвілі зробив зупинку у виступі і, звертаючись до міського голови столиці, який також брав участь в цій зустрічі з медиками та сидів в президії, сказав: “До речі, про минуле... Пане мер, у мене до вас пропозиція... Я виявив, що в Києві існує вулиця Кіквідзе”. Після цього він звернувся до присутніх в залі з запитання, чи знають медики, ким був Кіквідзе і чим займався.

“Кіквідзе був червоним командиром і в нього була індульгенція — можливість без суду та слідства під час червоного терору виходити і самому вирішувати, кого розстрілювати, а кого — ні”, - заявив Квіташвілі.

Він ще раз підкреслив, що необхідно відійти від радянського минулого, коли історія переписувалась.

“Я прошу перейменувати вулицю Кіквідзе”, - звернувся міністр до столичного голови.

На це Кличко з гумором відреагував, сказавши: “Якщо реформи, які декларуються, будуть реалізовані, то я думаю, вдячні кияни назвуть вулицю на вашу честь”.

У відповідь на це Квіташвілі усміхнувся та продовжив свій виступ стосовно реформи в медичній сфері столиці.