Кияни відчують результати реформи медицини вже до кінця року - Квіташвілі

Міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі прогнозує, що кияни відчують реальні результати задекларованих реформ столичної медицини вже до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Квіташвілі сказав на прес-брифінгу після зустрічі з представниками медичної спільноти Києва, на якій презентував основні напрямки запланованої реформи.

«Відчуєте наприкінці року, якщо реально. Це система, що дуже важко реформується. Поступово протягом 2015 року зміни будуть всіх стосуватися, це будуть всі бачити – і лікарі в Києві, де починається ця реформа, і в інших містах, де будуть також відбуватися реформи», - сказав міністр. Він підкреслив, що починати реформу треба з законодавчої бази, бо не надавши лікарням самостійності та автономію неможливо, щоб вони змінювались на краще. «Зараз вони перебувають під «держковпаком» і їх треба звільняти», - переконує Квіташвілі.

Він повідомив, що зараз від міністерства готується комплексний пакет необхідних змін до законодавства. Розраховує, що в лютому їх ухвалить парламент.

Водночас, зауважив він, паралельно з підготовкою цих документів Міністерство готує розрахунки щодо тарифів на медпослуги та необхідні схеми фінансування для впровадження реформ.

Міністр зазначив, що в Україні близько 4 тис лікарень і одним махом їх реформувати не можна. «А Київ вже готовий. В Києві вже 2 роки реалізуються пілотні проекти, тут багато є напрацювань. Він готовий продовжувати реформу, тут вже є грунт. Крім того, є підтримка – мер зацікавлений, щоб тут швидко все змінювалось і я знаю, що всі міські служби будуть працювати на реформу, а не проти неї. Це дуже серйозний фактор, який допоможе», - пояснив міністр, чому саме столиця обрана для початку впровадження реформи всієї галузі медицини України.

«Будемо тут починати і звідси вже розгортати систему на всю Україну», - додав Квіташвілі.

Кличко зі свого боку зазначив, що вважає Київ «оптимальною моделлю, щоб починати реформу та звідси доносити інформацію в інші регіони». «Я сподіваюсь помилок буде мінімальна кількість. І якщо вони будуть все ж таки, то в ході реалізації вони будуть виправлятися», - сказав мер.

За словами Кличка, влада міста працює з групою народних депутатів, які просуватимуть низку законодавчих ініціатив у сфері реформування галузі медицини, що напрацьовані Міністерством охорони здоров’я. «Є в нас підтримка і в Кабміні, і в АП. І в цьому ключі всі ми очікуємо найскорішої реалізації реформ», - зазначив міський голова.