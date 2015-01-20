На Львівщині з початку року від переохолодження загинуло 7 людей
13:22, 20 січня 2015Новини регіонів
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Повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
19 січня 5 осіб померло від холодової травми на вулиці / meteoprog.ua
У Львівській області з початку року від переохолодження загинуло 7 людей.
Про це УНІАН повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Як зазначається у повідомленні, за період з 1 січня до 19 січня померло від холодової травми на вулиці – 5 осіб, у будинках і снігових заторах – 2 особи.
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