На Львівщині з початку року від переохолодження загинуло 7 людей

У Львівській області з початку року від переохолодження загинуло 7 людей.

Про це УНІАН повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як зазначається у повідомленні, за період з 1 січня до 19 січня померло від холодової травми на вулиці – 5 осіб, у будинках і снігових заторах – 2 особи.