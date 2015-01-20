Інформація про видачу гуманітарної допомоги від Штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 20 січня, у зв'язку із загостренням ситуації, в Донецьку не працюють пункти видачі Гуманітарної допомоги штабу Ріната Ахметова.

По довколишніх містах Донецької області на сьогодні ситуація наступна:

Пункти працюють в Іловайську, Харцизьку, Єнакієвому, Шахтарську і Зугресі.

Не працюють - в Моспіно, Горлівці та Ясинуватій.

Інформація про відновлення видачі гуманітарної допомоги в Донецьку буде відома сьогодні ввечері. У прилеглих до Донецька містах рішення про відновлення роботи ухвалюватиметься керівниками пунктів в індивідуальному порядку.

Оперативну інформацію про відновлення видачі гуманітарної допомоги можна дізнатися на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і за телефоном гарячої лінії 0 800 509 001.