Муніципальні надбавки лікарям будуть збережені

Муніципальні надбавки до заробітної плати вчителів та лікарів буде збережено, а учнів пільгових категорій забезпечать безкоштовними обідами. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час презентації та обговорення проекту бюджету Києва та проекту Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2015 рік, повідомляє прес-служба Київського міського голови.

"Незважаючи на всі складнощі, ми знайшли можливість забезпечити необхідне фінансування освіти та охорони здоров’я, оплату праці педагогів та лікарів. Муніципальні надбавки до заробітної плати вчителів та лікарів будуть збережені",- підкреслив Кличко.

Мер Києва також наголосив, що учні пільгових категорій з першого по одинадцятий клас будуть забезпечені безкоштовними обідами. “Мною вже підписане відповідне розпорядження”, - відзначив Київський міський голова.

Кличко також зазначив, що у проекті бюджету закладено 100% фінансування закупівлі медикаментів для важкохворих киян (з урахуванням вимушених переселенців). “Ганебні випадки минулого року з дефіцитом та невчасними поставками ліків не повинні повторитися”, - наголосив мер.