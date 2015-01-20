Три з десяти проб води у Бортничах все ще не відповідають нормам

Три з десяти проб води у столичному мікрорайоні Бортничі, де зафіксовано масове отруєння питною водою, все ще не відповідають необхідним нормам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила радник голови правління "Київводоканалу" з інформаційних питань Вікторія Яковлєва.

Вона наголосила, що наразі мережа увесь час промивається по всьому мікрорайону. Зокрема, вночі проводилася промивка гіпохлоритом натрію.

"На жаль, з десяти, я не знаю на сьогоднішній день, але вчора з десяти проб у нас, на жаль, ще тільки сім мають задовільну якість, яка нас влаштовує. Тобто, три проби - ще ні", - повідомила Яковлєва.

Вона звернулася до мешканців Бортничів із закликом відкривати крани та спускати воду.

"Ми виявили на даний час незаконну врізку, якої немає на Генплані. Хто її збудував, коли, - нам поки що це невідомо. Зараз якраз іде розслідування", - сказала вона і додала, що наразі не всі люди дотримуються технічних умов для приєднання до загальних мереж.

Яковлєва також відзначила, що "люди просто виводять свої каналізаційні системи у дворі просто у дощову каналізацію".

"Стічна вода, фекальна, пішла у дощову каналізацію, пролилася. А поруч, буквально три метри, є та сама 50-та свердловина, яка і отримала своє забруднення", - сказала вона.

Крім того, представниця "Київводоканалу" нагадала, що "за воду, яка подана в мережу за цей період, грошей сплачувати не потрібно".

"Тобто, не буде в рахунках за січень місяць за водопостачання виставлені рахунки", - сказала вона і додала, що для тих, у кого стоять лічильники, розробляється спеціальна інструкція.

Відповідаючи на питання журналістів щодо того, коли у Бортничах можна очікувати на чисту воду, вона нагадала, що наразі вирішується питання щодо якнайшвидшого введення у експлуатацію гідровузла, який має сучасні засоби знезараження і подачі води до мережі.

"На даний час нічим порадувати не можу... Сьогодні тільки мили мережу вночі, треба, щоб хлор трохи осів, і взяли проби. Як тільки ми отримаємо ті проби, які будуть задовольняти всіх, коли ми зрозуміємо, що вода, яка подається в мережу, безпечна, - вона тут же буде включена", - сказала Яковлєва.

Вона пояснила, що проблем у дитячих садках, школах та торговельних закладах немає. "Є проблема ще в трьох будинках, які є у Бортничах", - додала вона.

Водночас, директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко зазначив, що "київська громада фактично не володіє ні "Київенерго," ні "Київводоканалом", жодною комунальною організацією". "Вони стали підприємствами для заробляння грошей... В такій ситуації зрозуміло, що власник підприємства мінімізуватиме всі свої затрати", - сказав він і висловив думку, що підприємства не зацікавлені вкладати кошти, аби утримувати мережі у належному стані.

Як повідомляв УНІАН, головний санітарний лікар Києва Олег Рубан 13 січня заявляв, що у водогін мікрорайону Бортничів потрапили каналізаційні стоки, через що показники води на мікробне число і бактерії кишкової палички були вищими за норму в 7-9 разів.

Перші потерпілі з симптомами кишкової інфекції були зареєстровані 4 січня, але це були поодинокі випадки. Спалах хвороби розпочався 9 січня, коли за один день було госпіталізовано з однаковими симптомами одразу 6 мешканців мікрорайону Бортничі.

Станом на вечір 15 січня, за даними СЕС, за медичною допомогою звернулось 128 мешканців мікрорайону Бортничі, з них 104 дитини, у яких виявлено гостру кишкову інфекцію.