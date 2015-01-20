У Дніпропетровську презентували реанімобіль для військових АТО

Біля Дніпропетровської облдержадміністрації голова правління «Фонду оборони країни» Павло Хазан сьогодні презентував реанімобіль для військових, задіяних в антитерористичній операції, придбаний за кошти проекту «Хоробрі серця».

Як повідомили УНІАН у Фонді, спільний проект «Хоробрі серця» організували «Фонд оборони країни», телеканал «1+1» та «ПриватБанк».

У ході реалізації проекту люди напряму перераховували гроші на рахунок «Фонду оборони країни» або брали участь благодійному аукціоні. Лоти на нього виставляли відомі українці - Ніна Матвієнко, Леонід Кравчук, Злата Огневіч, Андрій Садовий, Алла Мазур та інші.

Загальна вартість придбаного реанімобіля «Renault Master» - 280 тис. грн. 40% цієї суми становить вартість медичного обладнання.

«Реанімобіль протягом тижня буде укомплектований та відправлений в зону АТО. Він призначений для транспортування тяжкопоранених від госпіталя до найближчої лікарні. Мій друг – відомий польовий хірург Армен Нікогосян, котрий рятує життя нашим воїнам на передовій, допоміг вибрати усе необхідне обладнання: ноші 4-х видів (стаціонарні, пневматичні для опікових хворих, тверді для поранених з переломами та м'які), дефібрилятор, ІВЛ, обладнання для іммобілізації шиї тощо. Найближчим часом ми збираємось придбати за кошти «Фонду оборони країни» ще один реанімобіль для наших військових», - повідомив Хазан.