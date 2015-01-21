У перший день 4-ої хвилі мобілізації на Волині пройшли медкомісію більш як 200 військовозобов'язаних

У перший день мобілізації більше 200 військовозобов'язаних, які мають військові спеціальності, вже отримали мобілізаційне розпорядження і призначення в команду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Луцьку в.о. військового комісара Волинської області Роман Кулик.

За його словами, бажання служити виявили і 11 добровольців. Ще 300 чоловік проходять дообстеження в медичних закладах. Усі вони поки що вдома і очікують викликів.

Як повідомив Кулик, в цілому в рамках четвертої хвилі, в області планують мобілізувати 2,5 тис. осіб, 150 з них офіцери. (Раніше планувалося мобілізувати до 2 тис. осіб - УНІАН)

В. о. військового комісара зазначив, що план підготовки до проведення четвертої хвилі мобілізації Волинь виконала повністю.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня президент України Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про часткову мобілізацію". Цей закон Верховна Рада ухвалила 15 січня.

Мобілізація у 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень. Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

У рамках чергової хвилі мобілізації до лав Збройних сил будуть призвані танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв’язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного, радіаційного захисту.

Впродовж року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

У 2014 році було проведено три хвилі мобілізації.