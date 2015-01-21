У Тернополі вже госпіталізовано 10 дітей, які отруїлися в дитсадку

У Тернополі кількість дітей, які опинилися в лікарні через отруєння в дитсадку, зросла до 10.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, усі потерпілі – віком до 4 років. Зараз вони перебувають в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої клінічної лікарні з діагнозом «Гостра кишкова інфекція».

За попередніми даними епідрозслідування, в дитячому дошкільному закладі використовували заборонену продукцію.

Зокрема, зафіксовано факт вживання дітьми печінкового паштету. При цьому виявили розбіжності у представленій супровідній документації (декларації виробника ТОВ «М’ясопродукт» Тернопільський район с. Ступки) із записами в книзі складського обліку, що викликає сумніви щодо якості поставленої сирої печінки.

Також зафіксовано, що для приготування страв використовувались курячі яйця негарантованої якості, оскільки супровідна документація протермінована (датована ще 10 листопада 2014 року).

Також в дитсадку було виявлені інші порушення вимог санітарного законодавства, зокрема неправильне зберігання окремих продуктів, неякісне проведення поточної дезінфекції.

Наразі складено протокол про порушення санітарних норм на завідувача ДНЗ.

Як повідомляв УНІАН, міліція розпочала перевірку за фактом масового отруєння малолітніх.

Впродовж 17-18 січня до інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні було госпіталізовано 8 малолітніх дітей з ознаками гострого харчового отруєння. Усі потерпілі – вихованці двох дитячих дошкільних закладів обласного центру.

Подію правоохоронці зареєстрували у Журналі єдиного обліку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.