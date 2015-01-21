Волонтери передали військовослужбовцям пересувний санітарно-побутовий пункт на базі автомобіля «Урал»

Активісти волонтерського руху з міста Жовті Води Дніпропетровської області передали військовослужбовцям Збройних сил України унікальний пересувний санітарно-побутовий пункт на базі автомобіля «Урал».

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони, пункт має душові місця, вбудовану пральну машину, систему автономного водозабезпечення на 700 літрів, вбудований електрогенератор, системи подачі води у помпу і зовнішнього забору води, а також зовнішнє освітлення. Мобільний санітарно-побутовий пункт має високу прохідність та одночасно може працювати на дровах або електриці.

Окрім санітарно-побутового пункту волонтери передали військовим відремонтований бронетранспортер, два автомобіля та інші необхідні вантажі від громади міста.