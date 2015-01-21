До Вінниці із США прибув другий гуманітарний вантаж з медикаментами для бійців АТО

До Вінниці з американського міста-побратима Бірмінгема (штат Алабама, США) прибув другий гуманітарний вантаж з медикаментами для бійців АТО.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Зокрема, 19 січня до Вінниці доставлено дев’ять коробок з медичними інструментами та виробами мед призначення загальною вагою близько 200 кг. Серед них – різноманітні катетери, рукава для вимірювання тиску, медичні рукавички, кровоспинні матеріали та розчини для обробки ран, які є рідкісними в Україні.

«Цей вантаж зібрали в лабораторії Університету Алабами в Бірмінгемі. Також долучилися до формування гуманітарного вантажу різні медичні заклади цього міста. Тут насамперед медичний інвентар, кровоспинні матеріали та різні допоміжні засоби. А саме: катетери, засоби для переливання крові, є й ампули з розчинами, що знімають липкий прошарок з ран після зняття пов’язок», – розповіла головний спеціаліст Інституту розвитку міст Наталя Качур.

Ця гуманітарна допомога буде передана у відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи Вінницької міської ради. Звідти, в залежності від потреб, її розподілятимуть по тих медзакладах, де проходять лікування поранені під час бойових дій на сході України. Частина медичних засобів буде направлена у польові госпіталі на передовій.

Як повідомляв УНІАН, на початку осені 2014 року Вінницька міська рада направила усім своїм містам-побратимам листи з проханнями надати допомогу для вінницьких військових, поранених у зоні АТО. Першим відгукнувся Бірмінгем (США) і 26 листопада передав перший гуманітарний вантаж.