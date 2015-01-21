Захворюваність на грип та ГРВІ у Києві за останній тиждень збільшилася

Захворюваність на грип та ГРВІ у Києві нижча епідемічного порогу на 64,3%, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили у Головному управлінні Державної СЕС у м. Києві, з 12 до 18 січня на грип та ГРВІ у столиці захворіло 15 699 осіб, з них 9029 (57,5%) становлять діти віком до 17 років. Показник на 10 тисяч населення склав 55,8, що нижче епідемічного порогу даного тижня (епідпоріг 156,1) на 64,3%.

У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ у столиці збільшилася на 49% за рахунок захворюваності як серед дитячого, так і серед дорослого населення.

У цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ у Києві відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

Протягом звітного тижня найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком до 4 років, їхня кількість у віковому розподілі становить 56,4%. За цей час госпіталізовано 64 особи, з них 50 (78,1%) – діти до 17 років.

За 3 тижні 2015 року летальних випадків серед хворих на грип у столиці не зареєстровано.