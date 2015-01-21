Штаб Ріната Ахметова відкрив пункт видачі гуманітарної допомоги в Макіївці

Як повідомили в прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 21 січня, Штаб вперше відкрив пункт видачі продуктових наборів в місті Макіївка Донецької області. Городяни неодноразово зверталися до Штабу з проханням відкрити пункт в їх місті. Потреба підтверджується і даними Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької і Луганської областей, згідно з якою в Макіївці 53% населення гостро потребують продуктів харчування.

Сьогодні Гуманітарному штабу вдалося організувати доставку та видачу продуктових наборів безпосередньо в Макіївці, для жителів Кіровського району. До цього мешканці міста могли отримати допомогу в Донецьку на льодовій арені «Дружба». Всього Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує відкрити 5 точок видачі гуманітарної допомоги в Макіївці, по одній в кожному районі міста.

Звертаємо увагу, що жителі Кіровського району Макіївки, які вже отримали талони на допомогу, можуть забрати набори у новому пункті за наступним графіком:

Місяць у талоні, дати видачі:

Січень, 21-30 січня

Лютий, 2-6 лютого

Березень, 9-13 лютого

Квітень, 16-20 лютого

Травень, 23-27 лютого

Допомогу отримуватимуть найбільш незахищені категорії громадян згідно з затвердженими критеріями Штабу:

Люди з I і II групою інвалідності

Матері-одиначки з дітьми до 18 років (у тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років)

Багатодітні сім'ї (кількість дітей більша або дорівнює 3, вік усіх дітей до 18 років) Якщо в багатодітній родині є діти старше 18 років, то допомога надається батькам і дітям віком до 18 років з розрахунку 1 продуктовий набір на 1 члена сім'ї

Пенсіонери старше 65 років

Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів

Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав

Учасники та інваліди ВВВ, інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій

Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму)

Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку

Діти-сироти до 23 років

Адреса пункту видачі: м. Макіївка, пер. Марунченко, 33 (колишній музей заводу).

Графік роботи: з 9:00 до 15:00, понеділок - п'ятниця.

Нагадаємо, що для мешканців інших районів Макіївки з 1 грудня працює пункт видачі допомоги в Донецьку, на льодовій арені «Дружба». Пункт працює по буднях з 10:00 до 15:00, видача здійснюється згідно з критеріями і стандартами роботи Штабу.