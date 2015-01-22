Відбудеться відкрита інтерактивна лекція «Діти і війна»

Як повідомили УНІАН у прес-службіГуманітарного штабу Ріната Ахметова, завтра, 23 січня, 10:30-13:00, в рамках проекту Штабу з підготовки кризових психологів відбудеться відкрита лекція психологів Наталії Подоляк та Наталі Простун «Діти і війна». Запрошуємо журналістів на відкрите заняття, в ході якого можна буде відвідати також практичне заняття, поспілкуватися з викладачами та психологами, які проходять навчання.

Нагадуємо, що 19 січня стартував 2-й етап проекту Гуманітарного штабу Ріната Ахметова з підготовки кризових психологів. 250 учасників проекту підготовки кризових психологів розділені на 9 груп. Тема модуля підготовки - особливості роботи з дітьми, що пережили травму війни.

Початок заняття: 23 січня, о 10.20

Місце проведення: Київ вул. Жилянська, 75, бізнес центр «Євразія», Академія ДТЕК

Для того, щоб відвідати відкрите заняття, необхідно акредитуватися за телефоном 0503475930 і вказати ПІБ (пропускна система).

Довідка:

Проект Гуманітарного штабу Ріната Ахметова з підготовки кризових психологів стартував у листопаді 2014 року. Для участі було відібрано 250 кращих фахівців з усієї України, які вже мають диплом психолога. Навчання проходить безкоштовно. Роботу тренерів оплачує Гуманітарний штаб. Перший модуль навчання пройшов 20-24 грудня у Києві та Маріуполі. На сьогодні це єдиний в Україні проект, спрямований на відновлення психологічного стану переселенців і жителів зони АТО.

Проект Штабу унікальний не тільки своєю масовістю і підбором тренерів, але і тим, що ці люди є фахівцями і вже почали працювати з людьми як в зоні бойових дій, так і на підконтрольних Україні територіях.