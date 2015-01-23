Дніпропетровська облрада направить понад 1 млн грн на лікування поранених у зоні АТО

Дніпропетровська обласна рада направить понад 1 млн грн обласній лікарні імені Мєчнікова на лікування поранених бійців у зоні проведення антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облради з посиланням на голову облради Євгена Удода.

«Ми сьогодні на засіданні президії ради прийняли рішення не проводити проміжні вибори двох депутатів, що достроково склали свої повноваження. Кошти, які передбачені на цю процедуру, перерозподілимо на лікарню. Місцеві вибори проведуть вже за півроку. Цей час без двох депутатів ми переживемо. Обласна рада зробила вибір між переобранням двох депутатів та фінансуванням потреб лікарні на користь поранених», - зазначив Удод.

За його словами, відповідне рішення буде прийняте на найближчій сесії облради 23 січня.

За інформацією Дніпропетровської облради, з травня 2014 року до лікарні ім. Мєчнікова із зони АТО надійшло майже 900 поранених. За цей час лікарня отримала висококласне медобладнання, медикаменти, тощо від волонтерів, спонсорів та усіх небайдужих людей на суму майже 10 млн грн.