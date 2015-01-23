У Вінницькій області 3 людини отруїлися чадним газом
10:41, 23 січня 2015Новини регіонів
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Через несправність газового котла в приватному житловому будинку
Причина отруєння - несправність газового котла / Фото: lenta-ua.net
У селі Вінницькі Хутори Вінницької області в приватному житловому будинку, через несправність газового котла від отруєння чадним газом загинули три людини.
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався вчора ввечері.
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