У Вінницькій області 3 людини отруїлися чадним газом

Через несправність газового котла в приватному житловому будинку

У селі Вінницькі Хутори Вінницької області в приватному житловому будинку, через несправність газового котла від отруєння чадним газом загинули три людини. Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався вчора ввечері.

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