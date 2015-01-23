У центрі Одеси у лікарню підкинули новонароджену дівчинку

У центрі Одеси невідомі підкинули новонароджену до медичної установи.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, 23 січня близько 8.15 медики дитячого діагностичного Центру імені академіка Резніка (вул. Дворянська) виявили підкинуте немовля. Дитина була залишена в сумці всередині установи, за вхідними дверима.

«Лікарі центру провели первинний медичний огляд дитини. Немовля – новонароджена дівчинка першої доби життя - народжена поза стаціонаром лікувальної установи. Наразі дитину переведено до неонатологічного відділення дитячої міської лікарні імені Резніка на Дачі Ковалевського. Тут буде проведено подальше дообстеження і надано необхідну медичну допомогу», - повідомили у відділенні.

У відділенні нагадали, що в Одесі функціонують два «Вікна життя» - в дитячій міській лікарні №3 і в пологовому будинку №7. «Вікно життя» є бебі-боксом, де жінка, яка вирішила відмовитись від малюка, може залишити його в гарантовано безпечних умовах із збереженням анонімності. На «Вікнах життя» розміщені контакти соціальних служб, які надають допомогу жінкам, які виявились у складній життєвій ситуації, щоб мати могла змінити своє рішення, звернутися по допомогу і зберегти дитину в сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 3 січня в Одесі підкинули немовля в пологовий будинок №1. Немовля залишили в сумці біля дверей пологового будинку і подзвонили в дзвінок, співробітники медустанови запідозрили, що це – вибуховий пристрій і викликали міліцію.