У Харкові передали 121 тис. грн на потреби військового госпіталю

У Харкові депутати міської ради прийняли рішення про передачу 121 тис. грн власних коштів на потреби військового госпіталю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, таке рішення сьогодні, 23 січня, депутати прийняли на позачерговій сесії міськради.

Харківський міський голова Геннадій Кернес наголосив, ці гроші будуть спрямовані на лікування бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

«Йдеться про кошти, які депутати щомісяця отримують в якості компенсації за їхню діяльність», - зазначили у міськради.