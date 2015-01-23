У Харкові передали 121 тис. грн на потреби військового госпіталю
16:50, 23 січня 2015Новини регіонів
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Ці гроші будуть спрямовані на лікування бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі
Поранені проходять курс лікування у госпіталі / Фото: УНІАН
У Харкові депутати міської ради прийняли рішення про передачу 121 тис. грн власних коштів на потреби військового госпіталю.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, таке рішення сьогодні, 23 січня, депутати прийняли на позачерговій сесії міськради.
Харківський міський голова Геннадій Кернес наголосив, ці гроші будуть спрямовані на лікування бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.
«Йдеться про кошти, які депутати щомісяця отримують в якості компенсації за їхню діяльність», - зазначили у міськради.
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