В Одесі рятувальники зняли з дрейфуючої крижини чоловіка з 3-річною дитиною.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Одеської міськради, 22 січня на пляжі «Ланжерон» рятувальники комунальної установи «Рятувальний-водолазна служба Одеської міської ради» врятували з дрейфуючої крижини 40-річного чоловіка, з яким була 3-річна дівчинка.

Як повідомили рятувальники, чоловік із дитиною вийшли на крижину, яка в результаті погодних умов (плюсової температури і сильного туману) була принесена з внутрішніх водоймищ до берега. Вибратися самостійно з крижини на берег вони не змогли.

«На допомогу прийшли одеські рятувальники, які допомогли постраждалим піднятися на траверс», - повідомили у відділі.