Медики Дніпропетровської обласної лікарні надали допомогу понад 900 пораненим бійцям

З початку проведення антитерористичної операції медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова надали допомогу понад 900 пораненим бійцям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, про це поінформував головний лікар медзакладу Сергій Риженко під час перебування в лікарні міністра охорони здоров’я України Олександра Квіташвілі.

За словами Риженка, нині в закладі на лікуванні перебувають понад 100 пацієнтів з числа військовослужбовців та цивільних, які були поранені чи травмовані в зоні проведення антитерористичної операції. Всі вони, завдяки підтримці держави, місцевої влади та волонтерів, забезпечені усіма необхідними лікарськими засобами для стаціонарного лікування та реабілітації. Персонал лікарні налагодив тісну співпрацю з військовими медиками, обласним департаментом охорони здоров’я, службою екстреної медичної допомоги.

«Я знаю, що фактично основною базою для лікування постраждалих від військових дій терористів на сході України стала лікарня Мечникова. Я горджуся самовідданістю та професійністю медиків закладу, які зуміли в надскладних умовах налагодити чітку координацію усіх медичних служб з логістики та лікування постраждалих. Я впевнений, що вміння приймати швидкі та ефективні рішення стануть у нагоді дніпропетровським медикам й у реформуванні медицини», - констатував Квіташвілі.