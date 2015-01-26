Адресна допомога потерпілим під час обстрілу в Донецьку і Маріуполі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, завтра, 27 січня, 13:00-14:00, в ІА «Українські новини» відбудеться прес-брифінг Штабу. В ході заходу координатор штабу Римма Філь представить оперативну інформацію про дітей, які постраждали під час обстрілу в Донецьку, а також ситуацію з пораненими в Маріуполі. Крім цього, буде представлена інформація про відправку гуманітарних рейсів на Донбас.

Акредитація журналістів за телефонами: (044) 494 31 65, прес-центр

Адреса: вул. Еспланадна, 20.

При Штабі працює гаряча лінія - єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua.

Дзвінки на номер 0 800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово.