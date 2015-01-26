Інформація про видачу гуманітарної допомоги від Штабу Ахметова на сьогодні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 26 січня, у зв'язку з обстрілами НЕ був відкритий і не працює пункт видачі допомоги від Штабу в Петровському районі Донецька.

Вночі поблизу пункту здійснювалися обстріли, тому Штабом було прийнято рішення не піддавати волонтерів небезпеці та на сьогодні призупинити роботу цього пункту.

Частина інших пукнтів видачі Гуманітарної допомоги від штабу Ріната Ахметова працює. Зокрема, на стадіоні «Донбас Арена» в звичайному режимі будуть видаватися дитячі набори та інсулін.

Крім цього, у Донецьку сьогодні працюють наступні пункти видачі:

· у Ворошиловському районі

· у Київському районі

· в Калінінському районі

· у Будьонівському районі

· у Пролетарському районі

· у Ленінському районі

· у мікрорайоні «Текстильник»

· у Кіровському районі

· у Куйбишевському районі

· на льодовій арені «Дружба»

Також пункти видачі гуманітарної допомоги Штабу Ахметова працюють в таких прилеглих до Донецька містах:

· Макіївка

· Єнакієве

· Шахтарськ

· Харцизьк

· Іловайськ

· Зугрес

· Моспине

У зв'язку з збереженням складної ситуації, сьогодні в Донецьку не працює пункт видачі в мікрорайоні «Жовтневий» (допомогу можна отримати в Куйбишевському пункті видачі на базі БК "Куйбишева").

26 січня закриті 2 пункту в Донецькій області - у Горлівці та Ясинуватій.