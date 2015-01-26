До Маріуполя доставлено гуманітарних ліків на 250 тис. грн., повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

У повідомленні зазначається, що відповідно до доручення на прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка щодо невідкладного забезпечення медичних закладів Донецької та Луганської областей фахівці Міністерства охорони здоров’я України спільно з медиками Маріуполя проаналізували потребу міських закладів охорони здоров’я у ліках та медичних виробах. Потребу лікарень у відповідних ліках було задоволено протягом декількох діб за рахунок гуманітарної допомоги від українських фармацевтичних виробників.

Гуманітарних вантаж на загальну суму в майже 250 тис. грн. у складі якого - знеболювальні та кровоспинні препарати, перев’язувальні матеріали, інфузійні розчини, вироби медичного призначення тощо - вже поставлено в лікувальні заклади Маріуполя для надання необхідної медичної допомоги пацієнтам міста.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня у результаті обстрілу терористами житлових кварталів на сході Маріуполя загинули 30 мирних жителів.

Госпіталозовано 105 постраждалих під час обстрілу осіб, з них 12 перебувають у тяжкому стані.