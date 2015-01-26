У лікарнях перебувають 80 людей, які постраждали внаслідок обстрілу Маріуполя

17:36, 26 січня 2015
Новини регіонів
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24 січня бойовики обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. Загинули 30 людей, понад 100 були поранені

Постраждалі забезпечені всім необхідним лікуванням / Фото: УНІАН

На сьогоднішній день на лікуванні в стаціонарах лікарень у стані різного ступеня тяжкості залишаються 80 людей, зокрема 7 дітей, які постраждали в суботу внаслідок обстрілу Маріуполя.

Про це повідомляється на сайті Донецької ОДА.

«Постраждалі забезпечені всім необхідним лікуванням», - йдеться в повідомленні.

На сайті також зазначається, що, за уточненими даними, внаслідок обстрілу житлових кварталів Маріуполя в суботу вранці з боку території, тимчасово окупованої так званою «ДНР», на місці загинули 23 людини. У лікарні померли ще 7 людей. Таким чином, загальна кількість загиблих 30 людей, зокрема двоє дітей.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня бойовики обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. Загинули 30 людей, понад 100 були поранені.

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