В Житомирській області медогляд в рамках мобілізації пройшли більше 2 тис осіб

В Житомирській області медичний огляд в рамках мобілізації пройшли більше 2 тис осіб, з яких за станом здоров’я підходить лише 28%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, про це сьогодні на нараді повідомив обласний військовий комісар Микола Залеський.

За його словами, станом на 26 січня мобілізаційні розпорядження вручені всім офіцерам запасу, а також сержантам і солдатам запасу, яких планують призвати під час першого етапу четвертої хвилі мобілізації.

Залеський додав, що оповіщено на 100% більше військовозобов’язаних, ніж визначено планом, оскільки медогляд проходять не всі.

За словами військового комісара, 30% від загальної кількості мобілізованих на Житомирщині складуть офіцери.

Він відмітив, що ще під час першої черги мобілізації у 2014 році мобілізаційні ресурси з сільської місцевості районів Житомирщини були практично використані.

При цьому Залеський відмітив низький рівень мобілізації в Радомишлі та Радомишльському районі за попередні три черги.

В той же час, ситуація з мобілізацією автотранспорту, необхідного для першого етапу четвертої хвилі мобілізації, в області краща.

«Вже проведено моніторинг більше 50% одиниць», - сказав Залеський.

За інформацією обласного військкомату, керівники житомирських підприємств та господарств уже отримали відповідні наряди. Тепер вони мають доставити справну техніку до районних комісаріатів. Усього під час четвертої хвилі з області мобілізують більше 100 одиниць автотехніки.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області під час першого етапу четвертої хвилі мобілізації, яка стартувала 20 січня, до ЗСУ планують призвати близько 2 тис. жителів області. Військовозобов’язаних спочатку направлятимуть до навчальних центрів, де вони пройдуть підготовку протягом 25-30 діб за спеціальностями. А після формування підрозділів, які забезпечуватимуть технікою та озброєнням, направлятимуть у визначені місця проведення антитерористичної операції.