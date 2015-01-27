Влада Києва розробляє спеціальні пільги для багатодітних родин при сплаті податку на нерухоме майно з новими нормативами і шукає оптимальне рішення загалом для киян щодо відсоткової ставки і площі, яка буде поза межами оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні круглого столу на тему «Місцеві податки та збори. Проблеми і перспективи», на який були запрошені керівники профільних підрозділів КМДА, депутати Київради, представники Асоціації міст України, експерти.

Як сказав перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, міська влада вивчає й напрацьовує різні варіанти реалізації нової законодавчої норми щодо місцевого податку на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки).

«У своєму законопроекті ми пропонуємо, якщо в сім’ї від трьох дітей і більше, то на кожну дитину 20 кв. м враховувати неоподатковуваними. Тобто, якщо багатодітна родина, то ми їй таким чином компенсуємо витрати оподаткування», - повідомив Ніконов.

У свою чергу, директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік зазначив, що ставка у 2% до розміру мінімальної зарплати за 1 кв. м бази оподаткування «не є істиною в останній інстанції», це є предметом діалогу.

«Доточуючи розмір податку, можна або піднімати неоподаткований мінімум – не 60, а 80 кв. м, тобто спеціально Київ прийме, що 80 кв. м - це не розкішна квартира, а стандартна і не оподатковується, або розглядати ставку. І в цій комбінаториці – ставка і метри квадратні – ми повинні знайти оптимальні рішення», - зазначив Репік.

Він відзначив важливість бази даних нерухомості. «Бо чим ширша база даних нерухомості, тим більше в органів місцевого самоврядування можливостей зменшити ставку», - пояснив Репік.

За інформацією Департаменту фінансів, у Києві інвентаризації потребують 82% площ нерухомого майна, і тому незрозуміло, чітко як це оподатковувати.

За словами Ніконова, враховуючи стан економіки та рівень життя киян, міська влада «все ж таки не буде приймати максимальну ставку». «А приймемо ставку 1%, і це буде як компроміс між здоровим глуздом, логікою і бажанням наповнити бюджет, враховуючи доходи людей на цей час», - сказав він.

Водночас заступник директора Департаменту фінансів КМДА Олександр Корінь в інтерв’ю УНІАН зауважив, що кияни у 2015 році будуть сплачувати місцевий податок на нерухоме майно - квартири та власні будинки - за старою схемою оподаткування, яка була введена в дію з квітня 2014 року.

За його словами, передбачається, що нова схема оподаткування в Києві буде введена з 2016 року.

“У 2014 році діяла для фізичних осіб, для громадян норма до 1 квітня, за якою неоподаткована площа була 120 кв. м для квартири і 250 кв. м для будинків. І це для житлової площі. З 1 квітня вступила норма стосовно загальної площі, але ті ж самі винятки: мінус 120 кв. м для квартири і мінус 250 кв. м для будинку. І люди будуть платити у 2015 році за 2014 рік відповідно до тих рішень”, - сказав Корінь.

Тобто, пояснив він, якщо людина має квартиру площею 140 кв. м, то віднімається 120, і таким чином необхідно сплатити податок за 20 кв. м.

“Якщо квартира менше 120 кв. м, то громадянин податок не сплачує”, - підкреслив представник Департаменту фінансів КМДА.

“А нова схема (з нормою неоподатковуваної площі 60 кв. м для квартири і 120 кв. м для будинку - УНІАН) буде діяти з 1 січня 2016 року”, - зауважив Корінь. За його словами, при сплаті податку за 2014 рік буде враховано нежитлові площі.

“Попередньо ми плануємо отримати в бюджет міста в цьому році 50 млн грн надходжень від податку на нерухомість. Це і від фізичних, і від юридичних осіб”, - сказав він.

За даними КМДА, у 2014 році Київ отримав 11,8 млн грн від зазначеного податку на нерухоме майно.

Як повідомляв УНІАН, прогнозна сума податку на майно (включаються: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок та плата за землю) становить 2 522 000,0 тис. грн, що становить 20,2% надходжень до загального фонду бюджету Києва на 2015 рік та 65,3% до обсягу місцевих податків і зборів.

Проект бюджету столиці Київрада взяла до розгляду 23 січня, а 28 січня планується його затвердження.

З 1 січня 2015 року набув чинності закон про зміни в Податковий кодекс, згідно з яким вводиться податок на нерухомість (у розмірі від 0% до 2%) з квартир площею більше 60 кв. м та будинків більше 120 кв. м. Але остаточні умови, за якими громадяни повинні сплачувати цей податок, визначає місцева влада.