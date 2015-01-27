Водопровідна вода в Бортничах відповідає санітарним вимогам

У ПАТ «Київводоканал» стверджують, що останні 5 діб питна вода в водопровідних мережах мікрорайону Бортничі за бактеріологічними і мікробіологічними показниками повністю відповідає санітарним вимогам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу генеральний директор «Київводоканалу» Андрій Білик.

«Дана ситуація вже дозволяє стверджувати, що протягом останніх 5 діб за бактеріологічними і мікробіологічними показниками вода повністю відповідає вимогам санітарного законодавства України. Також проведені гідравлічні випробування розподільчих мереж в суботу, 24 січня. І ми чекаємо на рішення санітарного нагляду щодо визнання води, яка подається в багатоповерхову забудову Бортничів, придатною для споживання та приготування їжі», - сказав він.

За інформацією Білика, у Бортничах вжито низку заходів з очищення та знезараження системи водопостачання, а також мобільним обладнанням очищено воду в артезіанських свердловинах.

«З 19 січня впроваджено мобільний комплекс зі знезараження питаної води, яка видобувається з діючих артезіанських свердловин перед подачею її споживачу. На сьогоднішній день весь обсяг води питної, який подається споживачам, проходить знезараження за допомогою сполук гіпохлориду натрію», - повідомив Білик.

Він також поінформував, що зараження води, яке призвело до захворювання понад 150 мешканців мікрорайону, відбулося через несанкціоноване під’єднання труби фекальних стоків до міської каналізації у місці поряд зі свердловиною №50, з якої вода подається у водопровідну мережу. На свята там стався вилив забруднених стоків, які потрапили у свердловину, вже звідки вода пішла у квартири мешканців Бортничів.

«Спільно з районною адміністрацією нами проведена інвентаризація самовільних підключень у зливову та фекальну каналізацію, видані відповідні приписи мешканцям приватного сектору щодо ліквідації цих підключень. Постійно щоденно спільно з органами санепіднагляду проводиться відбір проб для аналізу за бактеріологічними, хімічними і вірусологічними показниками. Виконується вимога СЕС щодо приведення зон санітарної охорони артезіанських свердловин до нормативних вимог», - наголосив Білик.

За словами присутнього на брифінгу головного санітарного лікаря Києва Олега Рубана, у даний час проби води демонструють деякі відхилення за такими показниками як каламутність, вміст аміаку і кольоровість. Тому він не радить поки використовувати цю воду для приготування їжі, а дочекатись результатів досліджень, які підтвердять повну відповідність води санітарним вимогам вже без найменших відхилень.

Він запевнив, що після всіх вжитих спільних заходів вода в мікрорайоні буде найкращою в Києві.

Учасники прес-конференції також вкотре зазначали, що водопровідна мережа Бортничів не пов'язана із загальною водопровідною мережею столиці.

Рубан також повідомив, що всього на сьогодні, починаючи з 1 січня, по медичну допомогу звернулись 154 мешканця Бортничів, з яких 121 дитина та 33 дорослих.

На сьогодні жодна дитина на стаціонарному лікуванні вже не перебуває, запевнив він, разом з тим, в Олександрівській лікарні завершують курс лікування 5 дорослих.

Як повідомив Рубан, мешканцям мікрорайону як профілактику запроновано пройти безкоштовну спеціальну вакцинацію від захворювання на гепатит А. Водночас він запевнив, що жодного випадку захворювання на цю форму гепатиту серед населення Бортничів не зареєстровано. За його поясненням, у разі спалаху такої хвороби як гостра кишкова інфекція в усіх цивілізованих країнах рекомендується пройти спеціальне щеплення для профілактики.