Міністерство охорони здоров’я передало лікарням Маріуполя медикаменти

Міністерство охорони здоров’я України передало лікарням Маріуполя медикаментів на суму близько 250 тис грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Фахівці МОЗ України спільно з медиками Маріуполя проаналізували потребу лікарень у медичних виробах. Наразі медичні засоби на загальну суму близько 250 тис. грн. у складі яких – знеболювальні та кровоспинні препарати, перев’язувальні матеріали, інфузійні розчини, вироби медичного призначення – вже доставлені в лікувальні заклади Маріуполя", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, в результаті обстрілу терористами східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 чоловік, більш як 100 були поранені.