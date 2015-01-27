Закарпаття прийме дітей з Донеччини на реабілітацію

Закарпатська область готова допомогти у відбудові Маріуполя, а також прийняти дітей з Донецької області на реабілітацію.

Як повідомили сьогодні кореспонденту УНІАН у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації, домовленості про допомогу та реабілітацію дітей були досягнуті 26 січня в ході спілкування голови Закарпатської ОДА Василя Губаля з представниками уряду та влади постраждалих від дій агресора областей.

«Область допоможе у відбудові Маріуполя. Ідеться про будівельні матеріали – готуються понад тисячу листів шиферу та 1200 рулонів руберойду. Каміон (вантажний автомобіль - УНІАН) вирушить у найближчі дні», - уточнили у прес-службі.

Також Закарпатська область готова приймати дітей зі Сходу. За даними прес-служби, вже є домовленість про гостювання в регіоні маленьких мешканців Донеччини – із зони бойових дій. Закарпатська область має допомогти в їх оздоровленні та психологічній реабілітації, забезпечити переїзд, супровід, проживання, харчування і цікаву програму.

«Перебування на Закарпатті має допомогти маленьким українцям, які побачили і відчули війну, прийти до тями. Віримо, що відвідини нашого гостинного краю додадуть тепла в життя цих дітей», - цитує прес-служба слова Губаля.

Кількість дітей, яких готове прийняти Закарпаття, наразі не уточнюється.

За інформацією Регіонального штабу з питань, пов'язаних з соціальним забезпеченням громадян України, які переселяються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, в Закарпатську область станом на 15 січня переїхали 3,164 тис. громадян.