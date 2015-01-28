Одеський медуніверситет відкрив спецкурси з перепідготовки лікарів для роботи в АТО

Одеський національний медичний університет відкрив спецкурси з перепідготовки лікарів для роботи в зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає корерспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив ректор вузу, віце-президент НАМН України, академік Валерій Запорожан.

За його словами, 2-тижневий спецкурс проводиться на базі вузівських кафедр - військово-польової хірургії і симуляційного медицини. Запорожан пояснив, що гібридна війна, яка зараз йде на сході країни, показала неспроможність існуючої військово-медичної доктрини України, її невідповідність нинішнім викликам.

«У минулі війни, в основному, мали місце кульові поранення, а зараз - більшість солдатів отримують осколкові поранення. Раніше було розмежування: передова, тил, зараз - все по-іншому... Все динамічно змінюється. Страждають і медики, і місцеві жителі. Необхідно змінювати не тільки логістику, а й тактику військово-медичної допомоги», - наголосив академік.

Він пояснив, що виїжджав разом з співробітниками вузу та Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (Одеса) в зону АТО, де на практиці вивчалася специфіка поранень. За словами Запорожана, фахівці прийшли до висновку, що багато українських бійців гинуть від больового шоку та крововтрати.

«Наша навчальна програма розроблена так, щоб слухачі в найкоротші терміни отримали необхідні навички надання допомоги у зоні бойових дій. Надалі вони зможуть бути також інструкторами - навчати бійців в зоні АТО самодопомоги і взаємодопомоги», - сказав ректор. Він додав, що велике значення має психологічна підготовка, оскільки бійці при пораненні або при вигляді ран бойових товаришів втрачають самовладання.

За словами Запорожана, зараз також ведеться підготовка підручника з військово-польової хірургії, який побачить світ в найближчий місяць. Попередня влада ліквідувала всі військові медичні кафедри в університетах. Раніше студенти вивчали військову медицину і проходили збори, потім отримували військове звання та у разі мобілізації призивалися б як військові лікарі. Однак, із закриттям військових кафедр, як пояснив Запорожан, випускників призивають в армію як звичайних солдатів.

«Але медін зберіг зв'язки з армією завдяки розташованому в місті військово-медичного центру, з яким співпрацюють кілька кафедр ВНЗ. Тому університетські лікарі лікують поранених бійців разом з військовими», - розповів ректор, додавши, що університет звернувся до Міноборони з проханням повернути військову кафедру.