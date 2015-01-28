Влада Києва закликає жителів міста стати донорами

Департамент охорони здоров’я Києва закликає киян проявити ініціативу і стати донорами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, здати кров для тих, хто її потребує, бажаючі можуть у Київському міському центрі крові на вул. М. Берлінського, 12.

Лікарі зазначають, що донорська кров здатна допомогти у тому числі пораненим під час АТО українським бійцям, які перебувають на лікуванні у столичних лікарнях.

Забір крові передбачає проходження донором анкетування, передтестове консультування, клінічне обстеження та огляд лікаря-терапевта. Недопущеними до донації можуть бути громадяни, в яких під час попередньої діагностики виявлено абсолютні протипоказання, зокрема інфекційні та паразитарні захворювання, а також соматичні хвороби.

Готуючись до здачі крові, медики рекомендують дотримуватись певних правил:

- напередодні кроводачі не вживати жирну їжу (масло, сало, жирні м’ясо та рибу, молоко, сметану, яйця, морозиво). В ці дні можна вживати нежирні відварені м’ясо та рибу, каші, картоплю, відварені та сирі овочі та фрукти, соки, компот, житній та не здобний хліб; у день давання крові необхідно з’їсти легкий сніданок: чай або сік, печиво, білий хліб;

- за 48 годин до давання крові не вживати жодних алкогольних напоїв, не палити цигарок.

Прийом донорів здійснюється у Київському міському центрі крові з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.00 на підставі документа, що посвідчує особу та місце реєстрації (паспорт). Детальну інформацію можна отримати за телефонами: 440-60-11 (реєстратура), 440-91-81 (зав. відділу комплектування донорських кадрів).